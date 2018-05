Nieuwe fase voor heraanleg kruispunt Driekoningen 30 mei 2018

02u47 0

Morgen gaat een nieuwe fase in van de heraanleg van het kruispunt Driekoningen. De werfzone wordt uitgebreid en de aannemer werkt vanaf dan ook in de Hofstraat ter hoogte van de Casinostraat. Dit kruispunt wordt afgesloten en de verkeercirculatie wijzigt. Vanuit de Driekoningenstraat en de Noordlaan blijft het mogelijk om de Spoorweglaan en de Hofstraat te bereiken. De Casinostraat wordt afgesloten. Voor het plaatselijk verkeer van de Hofstraat naar de Kleine Laan loopt er een omleiding via de Boonhemstraat, de Richard Van Britsomstraat en de Broodstraat. De rijrichting van die laatste twee straten wordt tijdelijk omgedraaid. Vanaf maandag 2 juli tot 13 juli werkt de aannemer in de Kleine Laan tussen de rotonde en de Broodstraat. Dan wordt de tunnel onder het Stationsplein afgesloten voor het verkeer richting Driekoningen. Het verkeer dat via de Broodstraat de Kleine Laan op komt, kan wel via de tunnel richting Vijfstraten rijden. Automobilisten die van de parking Stationsstraat komen, kunnen via een keerbeweging in de tunnel rijden, naar het kruispunt Vijfstraten. In het bouwverlof tussen 14 juli en 5 augustus kan het verkeer over het kruispunt Driekoningen circuleren via de twee pas aangelegd rotondes. De Casinostraat is dan ook terug bereikbaar via de Hofstraat. Op 1 september moeten de werken er volledig achter de rug zijn. (JVS)