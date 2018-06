Nieuwe Carrefour-supermarkt hele zondag open 05 juni 2018

03u00 0

Carrefour heeft een nieuwe supermarkt geopend in de August De Boeckstraat in Sint-Niklaas. Die heeft de plaats ingenomen van de vroegere Brico, op een oppervlakte van 1.480 m².. Grote troef is dat deze Carrefour Market elke zondag van 8 tot 18 uur open is. Er zijn 150 parkeerplaatsen aan die cluster van winkels, net als een overdekte fietsenstalling. Binnenkort zal er ook een Carrefour Drive-afhaalpunt beschikbaar worden. De winkel speelt ook in op de huidige voedingstrends met een assortiment biologische-, glutenvrije- en dieetproducten, naast een aanbod van lokale producten. De supermarkt sluit op dinsdag, op de andere dagen is hij geopend van 8 tot 19 uur, op zondag tot 18 uur. (JVS)