Nieuwe bestemming voor legendarische ijzerwinkel: residentie De Groenen bij stadspark met bijzondere stadstuin op dak JVS

23 januari 2019

19u31 0 Sint-Niklaas Op de hoek van de Kalkstraat en Lodewijk De Meesterstraat in Sint-Niklaas is de bouw van de nieuwe residentie De Groenen aan de gang. Er komen tien appartementen en lofts en twee handelsruimtes. Bijzonder is de grote gemeenschappelijke stadstuin op het dak, met uitzicht op het stadspark. In het grote hoekpand was de legendarische winkel Ijzerwaren Penneman van 1896 tot 2008 gevestigd. Het duurde een hele tijd voor er een nieuwe bestemming was gevonden voor het gebouw.

Na tien jaar leegstand komt er beweging in het pand van IJzerwaren Penneman aan de Kalkstraat in Sint-Niklaas. Meer dan een eeuw was de winkel van de zussen Agnes en Marie-José De Meulenaer er gevestigd, van 1896 tot 2008. Ondanks hun respectabele leeftijd - ze waren de zestig al gepasseerd - verhuisden de zussen hun winkel nog naar een nieuwbouw aan de Heidebaan in Sint-Niklaas. Hun hoekgebouw stond daarna heel lang te koop. Kandidaat-kopers lieten zich afschrikken door de structuur van het gebouw. Projectontwikkelaar Yxilon uit Sint-Niklaas zag echter wél mogelijkheden. “Het pand heeft inderdaad jarenlang te koop gestaan. Wij hebben na een tijdje de knoop doorgehakt. We vonden dat er echt mogelijkheden waren met dit gebouw. We zijn met architecten aan de slag gegaan, met dit toch wel heel bijzondere resultaat”, aldus Kevin Verlaeckt van bouwheer Yxilon.

Stadstuin

Residentie ‘De Groenen’ - zoals deze buurt in de volksmond nog wordt genoemd - bestaat uit tien luxueuze appartementen en lofts en twee handels- of kantoorruimtes. De parking bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping. Op het dak wordt een grote stadstuin aangelegd. Dat wordt een gemeenschappelijke tuin met een groot terras, voor alle bewoners. “Met het uitzicht op het stadspark wordt dat heel bijzonder. Het is iets speciaal, dat hier in Sint-Niklaas nog niet gebruikelijk is. In steden als Antwerpen en Gent zie je dat soort daktuinen al meer. Speciaal is ook de betonstructuur die we behouden in de lofts.”

Eind dit jaar moet het hele woonproject klaar zijn. Intussen loopt de verkoop als een trein. Nog vijf van de twaalf ruimtes zijn beschikbaar. Era Wonen neemt de verkoop van residentie De Groenen voor zijn rekening. Info: www.era.be/wonen.