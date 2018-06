Nieuw 'Welkom Spel' voor scholen 23 juni 2018

De stad schenkt alle Sint-Niklase scholen met eerste graad BSO het 'Welkom Spel'. Dat spel is ontwikkeld door studenten van de lerarenopleiding Thomas More Turnhout en het bedrijf Cartamundi. Het spel moet leerkrachten en leerlingen op een educatieve manier dichter bij elkaar brengen. "Via speelse opdrachten en veel afwisseling krijgen leerlingen de kans om zich goed te voelen in de klas", klinkt het. "Spelletjes brengen mensen samen. Een vreemd land, een nieuwe woonst, een grote school, een andere taal, nieuwe vriendjes: voor kinderen die nog maar pas in ons land wonen, is naar school gaan een moeilijke ontdekkingstocht. Daarom gaat spelenderwijs kennismaken veel vlotter." (JVS)