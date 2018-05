Nieuw museum in 2020 mét zomerbar RENOVATIE HISTORISCHE HUIS JANSSENS VOOR 3 MILJOEN EURO JORIS VERGAUWEN

26 mei 2018

02u52 0 Sint-Niklaas Tegen 2020 wordt het historische Huis Janssens een volwaardig nieuw museum. De totaalrenovatie, voor 3 miljoen euro, is momenteel halfweg. De plannen zijn veelbelovend, met zelfs een zomerbar in het Mercatorpark.

De site Zwijgershoek en het Mercatorpark wordt vanaf 2020 dé culturele plek van Sint-Niklaas. Daar bevinden zich nu al het museum SteM, de Tentoonstellingszaal Zwijgershoek en het Mercatormuseum. Vanaf 2020 verliest de Salons in de Stationsstraat zijn museumfunctie. Die wordt vanaf dan overgenomen door het Huis Janssens, met voorgevel in de Zamanstraat en de statige achtergevel in het Mercatorpark.





Bakstenen

De buitenrenovatie van het historische pand uit 1878 - van de hand van architect Pieter Van Kerckhove die ook het Sint-Niklase stadhuis ontwierp - is nu achter de rug. Die kostte 1 miljoen euro, waarvan 800.000 euro gesubsidieerd. "We zijn heel erg tevreden over het resultaat. We wilden dat het gebouw zijn oorspronkelijke uitstraling terugkreeg. Door de specifieke gevelafwerking moesten alle bakstenen één voor één worden ingeschilderd in het rood. Een intensief werkje voor enkele specialisten, die dat met een prachtig resultaat hebben volbracht", aldus museumconservator Ward Bohé.





Binnenkort start ook de binnenrenovatie, voor in totaal 2 miljoen euro, waarvan 1 miljoen subsidies. "Ook het interieur willen we in zijn oorspronkelijke staat herstellen. Het zal heel sfeervol en kleurrijk worden. Hedendaagse museumtechnieken worden uiteraard maximaal geïntegreerd, met respect voor de sfeer van het historische huis", vult cultuurschepen Annemie Charlier (N-VA) aan.





Rariteitenkabinet

Tegen 2020 moet de opening van het nieuwe museum volgen. "We gaan er iets speciaal van maken, een soort 'rariteitenkabinet', met wisselende expo's van fraaie verzamelingen en collecties die we in Sint-Niklaas bezitten. Het museum moet een lage drempel hebben, moet regelmatig met iets nieuw uitpakken. Het wordt een stadsmuseum met een apart verhaal. En om het nog aantrekkelijker te maken, gaan we in de zomermaanden ook horeca in het Mercatorpark brengen. Een zomerbar moet de culturele site in deze groene omgeving extra kleur en cachet geven."