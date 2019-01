Nieuw logo voor politiezone Sint-Niklaas Kristof Pieters

09 januari 2019

13u56 0 Sint-Niklaas De politiezone Sint-Niklaas heeft een nieuwe huisstijl ingevoerd en dat omvat ook een nieuw logo. Dat zal wel blijven bestaan naast het gekende politielogo.

Grafisch stelt het logo de politiezone voor (in het groen), doorkruist door de E17 (blauwe lijn) en de striping van de politie. De blauwe stip duidt de stadskern Sint-Niklaas aan. De kleuren zijn gebaseerd op de kleuren in het Politiehuis: frisgroen in combinatie met het politieblauw. Naast de vermelding van ‘Lokale Politiezone Sint-Niklaas’, geeft het ook de missie weer: ‘Samen werken aan veiligheid’.