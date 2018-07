Nieuw bestralingstoestel in AZ Nikolaas 11 juli 2018

Sint-Niklaas Het AZ Nikolaas heeft deze week een nieuw bestralingstoestel in gebruik genomen.

Om patiënten uit de regio Waasland nog beter te kunnen behandelen, nam het Iridium Kankernetwerk op 3 juli een nieuw en modern bestralingstoestel in gebruik in het AZ Nikolaas. Het Wase ziekenhuis maakt sinds 2006 deel uit van dat Iridium Kankernetwerk, samen met de GZA ziekenhuizen, het AZ Klina, AZ Monica en AZ Sint-Jozef Malle.





Sinds 2015 maakt ook het UZA deel uit van het Iridium Kankernetwerk en in 2016 vervoegde Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) het netwerk. Doel is om elke patiënt in de zorgregio Antwerpen-Waasland toegang te garanderen tot kwalitatieve en veilige radiotherapie, aangepast aan zijn of haar individuele noden. Dankzij de netwerking en de investering in hoogtechnologische toestellen op elke site, kan de patiënt voor de bestraling terecht in één van die ziekenhuizen. Als enige niet-Antwerpse ziekenhuis heeft het AZ Nikolaas een belangrijke plaats binnen het Iridium Kankernetwerk. Binnen de muren van het AZ Nikolaas werd de voorbije twintig jaar een grote oncologische dienst uitgebouwd, met sinds 2012 een eigen dienst Radiotherapie, waar jaarlijks ongeveer 900 patiënten worden bestraald. "De aanwezigheid van een eigen dienst voor Radiotherapie biedt voor patiënten uit het Waasland een goed toegankelijke zorg. Het feit dat de dienst ingebed zit in het grote Iridium Kankernetwerk garandeert ook de toegang tot toptechnologie en een bijzonder gespecialiseerd team. Het nieuwe Helix-toestel in het AZ Nikolaas is het topmodel uit het gamma van de firma Varian en laat toe om de modernste behandelingstechnieken uit te voeren."





(JVS)