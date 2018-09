Nieuw autodeelproject van start Opel-verdeler Houttequiet lanceert Stapp.in JVS

03 september 2018

13u50 0 Sint-Niklaas Stapp.in, het nieuwe autodeelproject van Opel-verdeler Houttequiet in Temse, gaat deze maand in Sint-Niklaas van start. De vloot telt drie deelwagens met een vaste standplaats op de parking Stadsschouwburg, aan het station en in het Koningin Fabiolapark.

Met Stapp.in krijgt Sint-Niklaas er naast Cambio een tweede autodeelproject bij. Het Stapp.in-systeem werkt via een eenvoudige app. Een gebruiker kan binnen de twee minuten een deelwagen reserveren en vertrekken. Na de rit keert de gebruiker terug naar de vaste standplaats en sluit de wagen af. De wagens zijn 24/7 beschikbaar. "Er zijn geen inschrijvingskosten of een maandelijks abonnement. Het systeem werkt met voorafbetaalde credits. Na elke reservering wordt de kostprijs bepaald op basis van het aantal gereserveerde uren en het aantal afgelegde kilometers. De gebruiker betaalt dus enkel voor het effectieve gebruik. Bovendien parkeer je met de deelwagens volledig gratis op het grondgebied van Sint-Niklaas", aldus Dirk Houttequiet van Stapp.in België.

Inwoners van Sint-Niklaas kunnen zich nu al registeren op het platform via de website of de Stapp.in-app. Vanaf 17 september kunnen ze ook effectief de wagens reserveren. De kostprijs varieert per model. Zo is er een stadswagen beschikbaar vanaf 3,2 euro per uur en 0,24 euro per kilometer: brandstof, verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen.

"Mobiliteitsprobleem"

Via autodelen kunnen mensen die minder dan 10.000 kilometer per jaar rijden tot 1.000 euro besparen via autodelen, stelt Dirk Houttequiet van Stapp.in. "Bovendien leidt het tot een bewuster en efficiënter gebruik van de wagen. Zo vervangt één deelwagen ook vijf tot tien privéwagens. Sint-Niklaas kampt net als andere steden en gemeenten al jaren met een mobiliteitsprobleem. Het stadscentrum slibt dicht, de parkeerdruk in bepaalde wijken wordt alsmaar groter en de files nemen toe. Met Stapp.in stimuleren we de inwoners van Sint-Niklaas om over hun eigen mobiliteit na te denken. Ons project wordt een aanvulling op het huidige mobiliteitsaanbod in Sint-Niklaas en biedt de inwoners een bredere waaier aan verplaatsingsmogelijkheden aan."

Eind september vindt er nog een informatievergadering plaats. Het autodeelproject wordt geïntroduceerd met een vloot van drie deelwagens met een vaste standplaats op de parking Stadsschouwburg, aan het station en in het Koningin Fabiolapark. Stapp.in België is een nieuwe autodeelorganisatie. Ze is opgericht ter uitbreiding van de activiteiten van Houttequiet, de Opel-dealer in het Waasland die sinds 1924 actief is.