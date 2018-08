Niet alleen ballons en muziek 30 augustus 2018

* Muzikaal vuurwerk





Intussen vaste traditie op zaterdagavond: het muzikale vuurwerk op de Grote Markt. Het is van de hand van Christophe Byl, één van de meest gerenommeerde vuurwerkmakers in België en meervoudig prijswinnaar op diverse vuurwerkfestivals. Afspraak om 23 uur.





* Ballonloop





Initiatief van de Sint-Niklase loopclubs WALO en atletiekclub Waasland, die een parcours van 5 km met start om 13.30 uur en van 10 km met start om 14.30 uur voorschotelen door de stadskern. De startplaats ligt op de Grote Markt.





* Nostalgische kermis





Drie dagen lang op het Stationsplein, met oude foorattracties, workshops, grimeurs, springkastelen en retro foodtrucks. Een mooie blik op de stad in feeststemming krijg je vanuit een 21-meter hoog nostalgisch reuzenrad.





* Truc Troc





Ruilbeurs van de kunstacademie in de Vierkante Zaal. Een bod op een kunstwerk mag niet bestaan uit een bedrag in harde euro's, maar moet met een dienst of een ander werkje vergoed worden. Een mooie kans om een prachtig kunstwerk in huis te halen. De leerlingen van de lagere en middelbare graad krijgen dit weekend ook les op de speelplaats bij goed weer.





* Braderij Nieuwstraat





De horeca en handelaars van de Nieuwstraat laten zich van hun beste kant zien op zaterdag en zondag.





* Waasland





Oldtimerrondrit





Intussen al de 13de editie, met start op de Grote Markt op zondag tussen 9.30 en 10.30 uur.