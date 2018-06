Niels Destadsbader in Waasland Shopping Center 20 juni 2018

Vandaag stelt Niels Destadsbader zijn nieuwe album 'Dertig' voor in het Waasland Shopping Center. Het is het tweede album van de zanger, die in augustus dertig wordt en in oktober zijn allereerste concert in het Antwerpse Sportpaleis geeft.





Vanmiddag tussen 14.30 en 15.30 uur maakt hij in het Sint-Niklase shopping center tijd voor zijn fans, signeert hij zijn album, deelt hij ongetwijfeld heel wat handtekeningen uit en leent hij zijn gezicht voor minstens evenveel selfies. Dat alles gebeurt vandaag op het centraal plein in het Waasland Shopping Center. (JVS)