Negende Paul Snoekprijs gaat naar Charlotte Van den Broeck

08 april 2019

13u25 1 Sint-Niklaas Charlotte Van den Broeck heeft de Paul Snoekprijs van de stad Sint-Niklaas gekregen. Aan die poëzieprijs is een bedrag van 4.000 euro verbonden.

De Paul Snoekprijs is een blijvende hulde aan de befaamde dichter uit Sint-Niklaas. De prijs werd 10 jaar na het overlijden van Paul Snoek in het leven geroepen en wordt sinds 1991 driejaarlijks uitgereikt door het stadsbestuur. De prijs bedraagt 4.000 euro. Die is deze keer voor Charlotte Van den Broeck met haar bundel ‘Nachtroer’.

De andere genomineerden waren Paul Demets met ‘De klaverknoop’, Annemarie Estor met ‘Niemandslandnacht’, Stefan Hertmans met ‘Onder een koperen hemel’, Hester Knibbe met ‘As, vuur’ en Jan Lauwereyns met ‘Zus’.

De jury voor de Paul Snoekprijs 2017 bestond uit Yves T’Sjoen, Alicja Gescinska, Sarah Vankersschaever en Dirk Van Driessche. Zij nomineerden uit de gepubliceerde Nederlandstalige bundels van 2016, 2017 en 2018.