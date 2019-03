Negen jaar cel geëist voor doodrijder Maymouna (5): “Hij reed alsof hij een racegame aan het spelen was” Kristof Pieters

27 maart 2019

13u43 0 Sint-Niklaas Op de politierechtbank in Sint-Niklaas is woensdag negen jaar cel geëist voor de chauffeur die op 20 augustus vorig jaar een moeder met haar twee kinderen van het voetpad maaide op de Antwerpse Steenweg in Sint-Niklaas. Bij het ongeval kwam de 5-jarige kleuter Maymouna Diallo om het leven. De procureur haalde hard uit naar de beklaagde A.C. (21). “Volgens de passagiers in de wagen reed hij alsof hij een racegame aan het spelen was.”

Het dramatische ongeval gebeurde op 20 augustus vorig jaar vlak voor de inrit van het warenhuis Lidl. A.C., een Nederlander met Angolese roots, had die dag een huurauto geleend van zijn buurvrouw om enkele vrienden te gaan bezoeken in Sint-Niklaas. Hij wou ‘zijn’ auto eens laten zien en nodigde een bevriend koppel uit om een ritje te gaan maken. Op de Antwerpse Steenweg liep het echter fout. De auto vloog uit de bocht en maaide een moeder en haar twee kinderen van het voetpad. Voor de 5-jarige Maymouna Diallo kwam alle hulp te laat. Zij overleed ter plaatse. Haar mama Zeinabou (42) lag maanden lang in coma en ook haar zus Kadidiatou (8) raakte zwaargewond.

“De beklaagde heeft zijn voertuig gebruikt als moordwapen”, stelt de openbare aanklager vast. “Volgens de deskundige reed hij aan een veel te hoge snelheid, zo’n 90 km/uur, toen hij de bocht wou aansnijden.” Volgens de beklaagde had zijn passagier aan de handrem getrokken maar dit kon door de deskundige niet met zekerheid vastgesteld worden. “En het maakt ook weinig verschil”, vindt het openbaar ministerie.

“Zijn passagiers zaten zelf met schrik in de wagen. Ze verklaarden dat A.C. reed alsof hij een racegame aan het spelen was. Daar komt dan nog eens bovenop dat hij geen rijbewijs had en de schuld wou afschuiven naar anderen. Hij pleegde ook vluchtmisdrijf en werd exact 344 meter van de plaats van het ongeval aangetroffen. A.C. ging er verhaal halen bij de passagiers en zijn gsm terugeisen. Hij was enkel met zijn eigen lot begaan. Ook voor de onderzoeksrechter heeft hij geen enkel vorm van spijt of verantwoordelijkheidsbesef getoond.” Het ging volgens de openbaar aanklager niet alleen om roekeloos rijgedrag. “Beklaagde heeft duidelijk ook een drugprobleem. Hij gaf toe de avond voordien een joint te hebben gerookt. Uit haarstalen die zijn afgenomen blijkt echter dat de man een zeer intensief gebruiker is van cannabis en cocaïne.” De openbare aanklager vordert om al die redenen dan ook een zware straf van 9 jaar cel en 11 jaar rijverbod.

Moeder heeft nooit afscheid kunnen nemen

Kris Vincke, de advocaat van de familie, schetste vooral het leed dat A.C. heeft toegebracht bij de nabestaanden. “Zeinaubou is een alleenstaande mama die het al niet erg breed had. Door het ongeval lag ze maandenlang in het ziekenhuis en moest de toen 19-jarige zoon plots het hele huishouden en de zorg overnemen. De moeder zal blijvende letsels overhouden en kan nog altijd moeilijk lopen. Het ergste is dat ze in het ziekenhuis is wakker geworden toen haar kind al begraven was. Ze heeft nooit afscheid kunnen nemen. Het machogedrag van A.C. heeft verwoestende gevolgen gehad voor deze familie. Maymouna was volgens haar broer het zonnetje in huis. De familie tilt er erg zwaar aan dat de dader nooit enige spijt heeft betuigd.”

In paniek op gaspedaal gedrukt

Die excuses kwamen er woensdag wel op de zitting. “Ik heb geprobeerd om contact op te nemen maar dat werd me destijds verboden door de onderzoeksrechter”, verklaart A.C. “Nu wil ik zeker het moment grijpen om mijn spijt te betuigen. Ik heb een grote fout begaan. Ik heb zelf neefjes en nichtjes van dezelfde leeftijd en besef maar al te goed wat ik heb aangericht bij deze familie.” A.C. blijft er wel bij dat het ongeval werd veroorzaakt doordat een passagier plots aan de handrem trok. “In paniek duwde ik op de gas in plaats van op de rem. Ik heb intussen ook hulp gezocht voor mijn drugsprobleem. Ik probeer mijn aandeel niet te minimaliseren en besef dat de schade die is aangericht niet meer kan goedgemaakt worden.”

Zijn advocaat Herwig Moons betreurt dat er geen verder onderzoek is gedaan naar het al dan niet optrekken van de handrem. “Dit maakt het dossier onvolledig waardoor er toch enige twijfel is over wat er nu precies is gebeurd.” Moons betwist ook het vluchtmisdrijf. “Mijn cliënt was in shock en ging alleen de passagiers achterna om zijn gsm terug te vragen. Hij heeft oprecht spijt van de feiten.” De verdediging vraagt daarom om de effectieve celstraf te beperken tot de vijf maanden die A.C. al in voorhechtenis zat.

De uitspraak volgt op 10 april.