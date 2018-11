Nee, uw stad is niet opeens gek van Nederland: oranje campagne klaagt geweld tegen vrouwen aan JVS

26 november 2018

13u44 0 Sint-Niklaas Nog tot en met 10 december kleuren in een groot aantal steden en gemeenten officiële gebouwen en openbare plaatsen oranje, met de campagne ‘Orange the world’ als signaal tegen geweld op vrouwen.

Twee internationale vrouwenverenigingen, Zonta en Soroptimist, willen met deze campagne opkomen tegen geweld op vrouwen. Ook in Sint-Niklaas is die campagne zichtbaar. De fonteinen in de Stationsstraat kleuren oranje en sympathiserende handelaars plaatsen oranje paraplu’s in hun etalages. De campagne ‘Orange the world’ eindigt op 10 december, op de ‘Internationale dag voor de Mensenrechten’. “Fysiek, mentaal en seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes is één van de meest voorkomende schendingen van mensenrechten in de wereld. De campagne wil de voorbijgangers vooral doen nadenken over het probleem. Want geweld tegen vrouwen komt elke dag voor, en overal. Daarom staan we op, voor een wereld zonder geweld tegen vrouwen en meisjes”, klinkt het.