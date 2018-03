Natuurlijk overlijden in supermarkt 26 maart 2018

02u39 0

In het warenhuis Carrefour op het Hendrik Heymanplein is vrijdagavond rond 18 uur een man plots in elkaar gestort. Ondanks reanimatiepogingen overleed hij ter plaatse. Het gaat om een 61-jarige man die op familiebezoek was in Sint-Niklaas. Het gaat om een natuurlijk overlijden. (PKM)