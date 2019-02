Nationale staking: Busvervoer in Sint-Niklaas ligt volledig plat JVS

13 februari 2019

11u17 0 Sint-Niklaas Het busverkeer in Sint-Niklaas ligt vandaag volledig plat. De bussen op het stadsnet in Sint-Niklaas rijden niet. Ook op de streeklijnen in de regio Sint-Niklaas is er amper openbaar vervoer van De Lijn.

De stadsnetten van De Lijn in Sint-Niklaas (lijn 1, 2, 3 en 4) rijden niet deze voormiddag. Zowat alle chauffeurs van De Lijn in de stelplaats van Sint-Niklaas zijn deze ochtend niet aan de slag gegaan. De bussen blijven binnen, de chauffeurs staken. Dat blijft wellicht zo de hele dag.

Op de streeklijnen in de regio Sint-Niklaas zijn er verspreid wel enkele bussen die rijden. Maar het gaat om een absolute minderheid van de bussen. “In de regio Sint-Niklaas is er grote hinder op de streeklijnen. In totaal 11 procent van de bussen rijdt”, meldt De Lijn Oost-Vlaanderen. Dat is minder dan in andere Oost-Vlaamse regio’s. In de regio Gent rijdt 22 procent van de streekbussen, in de Denderstreek is dat 22 procent.

Ook voor treinreizigers was het zoeken en vooral hopen, vanmorgen in het station van Sint-Niklaas, al bleef het treinaanbod in de ochtendspits nog behoorlijk verzekerd. Volgens de NMBS rijdt vandaag ongeveer de helft van de treinen.