Natalia twee keer in uitverkochte stadsschouwburg voor Spoor 56 13 februari 2018

Natalia heeft het voorbije weekend twee avonden op rij de stadsschouwburg in Sint-Niklaas uitverkocht met haar nieuwe theatertournee 'Me & My producer'. De organisatie was in handen van de vzw Spoor 56, dat nu al negen jaar op rij met concerten de werking van het tehuis voor bijzondere jeugdzorg in Nieuwkerken, Hamme en Dendermonde steunt. Met de opbrengst kan het tehuis een heel jaar vrijetijdsbesteding aanbieden aan de kinderen, van deelname aan kampen, lidmaatschap van sportclubs tot jeugdbewegingen. Het was al het negende jaar op rij dat de vzw erin slaagt om een bijzondere artiest aan te trekken. Onder meer Hooverphonic, Rob De Nijs, Eva De Roovere, Frank Boeijen, Scala & Kolacny Brothers en Liesbeth List stonden eerder al op het podium. Volgend jaar trekken ze naar de Elisabethzaal in Antwerpen voor een héél bijzonder concert naar aanleiding van 10 jaar concerten voor Spoor 56. (JVS)