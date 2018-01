Nachtje door... met kunstenfestival Academies blijven 24 uur wakker tijdens 'de Nacht' JORIS VERGAUWEN

27 januari 2018

03u45 0 Sint-Niklaas De Sint-Niklase kunstacademie (SASK), de muziekacademie (SAMWD) en het Cultuurcentrum trekken dit weekend een nachtje door. Van zaterdag 12 tot zondag 12 uur zetten ze een spectaculair kunstenfestival op poten met 'de Nacht'.

Na een meer dan geslaagde eerste editie in 2016 slaan de academies en het Cultuurcentrum (stadsschouwburg) van Sint-Niklaas opnieuw de handen in elkaar voor een 24 uur durend en gratis kunstenfestival. Van muziek, beeldende kunsten, performances, poëzie, theater tot dans, bands en dj's: er staat héél wat op het programma in de gebouwen van de kunstinstellingen. "Op zaterdag 27 en zondag 28 januari, van 12 tot 12 uur, kan iedereen vrij in en uit lopen, deelnemen, toekijken, en vooral genieten van ons uitgebreid aanbod", klinkt het.





Alle zintuigen

"We gaan nog een stap verder dan twee jaar geleden. Het wordt een groots klank- en beeldfestijn, voor alle zintuigen, en met heel wat pittige en verfrissende initiatieven. Denk maar aan poëzie in QR en in beeld, een kleurrijk lichtorgel, burleske dans, de langste partituur, een geheime muziekkamer, nieuw talent op het vrij podium tot een 24 uren-tentoonstelling. Bezoekers kunnen ook zélf heel wat ontdekken en beleven, met tal van workshops zoals soundpaintings, 'laughter studies', nachtelijke partituren, street-art, kunstfabriekjes, triltekeningen, danssnelschetsen en one-minute sculptures."





Stoelmassages

Op elk moment tijdens die 24 uur kan ook de innerlijke mens zich sterken, met de gepaste food en drinks, een ontbijt op zondagochtend tot zelfs ontspanning in een artistieke loungeruimte met stoelmassages. Muziek is er van vroeg tot laat met onder meer Maanzaad, Eli Goffa, Jasper De Kind, Musical Songs, Two Times Nothing, Lez Tzigales, Sitting Duck feat. Herman Van Snick & dj The Vanjazzndts.