Naar een vernieuwde Elisabethwijk: "Circulatiemaatregelen aangrijpen om publieke ruimte grondig op te waarderen"

15 januari 2019

Sint-Niklaas De Elisabethwijk krijgt een nieuw uitzicht. Aanleiding vormt de uitvoering van het wijkcirculatieplan, dat het doorgaand verkeer over het Koningin Elisabethplein en Prins Leopoldplein moet verhinderen. De stad grijpt dat moment aan om meteen ook de leefbaarheid in de wijk met een reeks ingrepen in de publieke ruimte te verbeteren. Daarvoor worden twee studiebureau's ingeschakeld, die in overleg met de buurtbewoners tot een ontwerp moeten komen.

“Het zou makkelijk zijn om betonblokken te plaatsen, om op die manier het doorgaand verkeer in de Elisabethwijk te weren. Maar zo gaan we het dus niet aanpakken, voor alle duidelijkheid. We willen bij de uitvoering van de wijkcirculatieplannen ook de vrijgekomen publieke ruimte anders invullen en beter benutten, met ingrepen die de levenskwaliteit van de bewoners verhogen. We willen circulatiemaatregelen koppelen aan ruimtelijke kwaliteit”, schetst schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA).

Om dat waar te maken in de Elisabethwijk, stelt de stad twee studiebureau’s aan. Eén bureau moet een ontwerp voor de hele wijk uittekenen, het andere bureau moet het participatietraject vorm geven. Kostprijs: 70.000 euro.

Parkeertoren

“We willen naar een ontwerp gaan voor de twee pleinen en de publieke ruimte ertussen. Daarbij gaat er aandacht naar groen, duurzaamheid en luchtkwaliteit, maar ook naar onder meer ruimte om te wandelen, spelen en sporten. Bij de opmaak van het ontwerp zal er met al die aspecten rekening worden gehouden. Een belangrijk aandachtspunt is ook de stijgende parkeerdruk in de wijk. We willen er een duurzaam parkeerbeleid voeren, bijvoorbeeld door buurtparkings in te richten of een bescheiden parkeertoren in gebruik te nemen.”

Doelgroepen

Om tot een ontwerp te komen dat door zoveel mogelijk wijkbewoners op goedkeuring kan rekenen, wil de stad een andere vorm van participatie organiseren. “We kiezen niet voor de klassieke buurtaanpak, zoals met een infovergadering. Op die manier bereik je immers niet álle bewoners. We gaan actief op zoek naar de verschillende groepen in de wijk, om hen te betrekken. Jongeren bijvoorbeeld komen niet naar een infovergadering, ook nieuwkomers zijn op die manier moeilijker te bereiken. De stad zet de buurtwerkers en het participatiebureau aan het werk om naar de verschillende doelgroepen te stappen. ‘De buurt’ is immers een concept dat in een stadsdeel met veel diversiteit niet echt meer bestaat.”

Timing

Als de gemeenteraad volgende week vrijdag groen licht geeft, kunnen de twee studiebureau’s tegen maart of april aangesteld worden. Bedoeling is om tegen eind dit jaar naar een ontwerp te evolueren, om dan in de loop van volgend jaar met de uitvoering te kunnen starten. “We proberen dit goed te doen, niet te snel, maar stap voor stap. We hechten veel belang aan het participatietraject. Bedoeling is om in de Elisabethwijk samen met de verkeersingrepen de ruimtelijke kwaliteit ook fors te verbeteren. Daar gaan we het komende jaar de tijd voor nemen.”