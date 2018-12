Naaiwinkel Van den Eynde sluit na 73 jaar - Activiteiten overgeheveld naar Baele Naaicentrum JVS

24 december 2018

13u36 0 Sint-Niklaas Naaiwinkel Van den Eynde aan de Kleine Laan in Sint-Niklaas sluit vandaag de deuren, na liefst 73 jaar. De activiteiten worden overgeheveld naar Baele Naaicentrum in de Ankerstraat, zodat er in Sint-Niklaas één grote winkel voor naaimachines en -benodigdheden overblijft.

Al van 1946 bestaat de naaiwinkel op de hoek van de Kleine Laan met de Broodstraat in Sint-Niklaas. Tony Van den Eynde (70) en Veronique De Smedt (67) namen de zaak over in 1969. De winkel ging over van vader op zoon. Voor hen is het een grote stap om de winkel, die in totaal dus al 73 jaar bestaat, te sluiten. “We willen al onze klanten enorm bedanken. De winkel was ons leven, dus het is moeilijk om dit hoofdstuk af te sluiten. Maar we willen onze klanten ook een oplossing aanreiken. Ze zullen hier in Sint-Niklaas voortaan terecht kunnen bij Baele Naaicentrum. Daarvoor hebben we met Nancy en David een oplossing uitgewerkt.”

Revival

Baele Naaicentrum van Nancy Baele (54) en David Van Laere (51) in de Ankerstraat 53 neemt alle activiteiten van de naaiwinkel Van den Eynde over en zal ook de naaimachines van de merken Bernina, Bernette en Pfaff verdelen en herstellen, naast de eigen merken Brother en Singer. Zo blijft er in Sint-Niklaas één grote naaiwinkel over, waar klanten terecht kunnen voor alle naaimachines, herstellingen en alle naaibenodigdheden. Bij Baele Naaicentrum is de winkel helemaal gereorganiseerd om plaats te maken voor het extra aanbod aan naaimachines. Klanten kunnen er ook terecht voor heel wat praktische info, tips en tricks en zelfs workshops. “We merken dat naaien echt aan een revival bezig is. Er zijn opnieuw heel veel vrouwen, jong en oud, die graag bezig zijn met naaiprojecten. Ook mannen trouwens, die krijgen we ook over de vloer. En voor cursussen en workshops zien we ook telkens heel wat mensen opdagen.” Info: www.baelenaaicentrum.be, 03/776.16.26.