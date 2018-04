Na te steile fietsbrug nu ook te smalle weg HERSTEL KAPOTTE BERMEN IN WEIMANSTRAAT KOST STAD 61.000 EURO KRISTOF PIETERS

13 april 2018

02u42 0 Sint-Niklaas Amper een jaar na de heraanleg van de Weimanstraat in Sinaai moet de stad opnieuw 61.000 euro investeren in de herstelling van de wegbermen. Om de snelheid er af te remmen werd de straat smaller gemaakt, maar sindsdien rijdt het zwaar verkeer er de bermen kapot. Eerder werd ook al een te steile fietsbrug vervangen.

"Dit is geen voorbeeld van goed bestuur", vindt Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V). "Hier worden om de haverklap dubbele kosten gemaakt. De hele heraanleg kostte 2,24 miljoen euro. Het vrijliggende fietspad is een goede zaak en verdient een pluim, maar de rest is een miskleun. Het begon bij de nieuwe fietsbrug, kostprijs 32.138 euro. De helling bleek te steil en was daardoor gevaarlijk. Er werd een nieuwe brug gemaakt en de oude verwijderd, goed voor een extra kost van 71.135 euro. Daarna stelde men vast dat de bermen volledig kapot werden gereden. Logisch ook want de straat werd bij de heraanleg teruggebracht van 6 naar 5 meter. Nu wordt er nog maar eens 61.375 euro geïnvesteerd voor een bijkomende bermverharding van een halve meter aan elke kant waardoor de straat opnieuw dus 6 meter breed is. Zo wordt dit wel een erg dure vernieuwing van de Weimanstraat..."





Boommarter

Schepen van openbare werken Gaspard Van Peteghem (sp.a) wijst met een kritische vinger naar het Agentschap voor Natuur en Bos. "De versmalling van de straat was een compromis dat gesloten moest worden omwille van het natuurgebied en de aanwezigheid van de boommarter. Er werd te snel gereden en door de straat te versmallen wou men de snelheid afremmen. Ik heb hiervoor op voorhand voor deze situatie. Het gaat hier om een druk gebruikte verbindingsweg. Als vrachtwagens of landbouwvoertuigen elkaar moeten kruisen, belandden ze met de wielen in de berm en dan krijg je natuurlijk putten van meer dan 20 centimeter diep." Oorspronkelijk wou Sint-Niklaas een tonnagebeperking invoeren, maar dat bleek een moeilijke kaart. "We hebben pogingen ondernomen om het zwaar verkeer weg te halen uit de Weimanstraat, maar dan moest buurgemeente Stekene volgen en dat gebeurde niet."





Van Peteghem benadrukt dat hij nu al hemel en aarde heeft moeten verzetten om de bermverharding te realiseren. "Normaal mochten we de putten enkel vullen met zand, maar dan blijf je bezig. Het Agentschap voor Natuur en Bos wou eerst geen verharde bermen in natuurgebied, maar het college heeft beslist dat hier de veiligheid moet primeren. Ik maak me geen illusies. Binnen twee of drie jaar zullen we deze operatie weer moeten uitvoeren. Bijzonder frustrerend want wij krijgen de klachten."





Intussen is al één kant van de Weimanstraat aangepakt. De andere zijde krijgt binnenkort een bermverharding.