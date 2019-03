Na 18 jaar doorbraak in cold case: verdachte (43) opgepakt voor moord op Jens De Block Koen Baten Kristof Pieters

19 maart 2019

11u58 24 Sint-Niklaas Na achttien jaar is er een doorbraak in het dossier over de moord op de 29-jarige Jens De Block. De jongeman werd op 22 oktober 2000 dood teruggevonden aan de Houtbriel in Sint-Niklaas. Zijn lichaam vertoonde sporen van bruut geweld en meerdere messteken, maar een verdachte werd nooit gevonden.

Onlangs werd het dossier opnieuw onderzocht samen met de Federale Gerechtelijke Politie en het parket van Oost-Vlaanderen.

Door middel van moderne technieken werd een verdachte geïdentificeerd. Het zou gaan om een 43-jarige man afkomstig uit Buggenhout. Hij werd maandag opgepakt in zijn woonplaats.



De man wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Die zal beslissen over de verdere aanhouding. Het onderzoek loopt ondertussen nog verder naar mogelijke mededaders.

Romain De Block, de vader van Jens, spreekt van “een enorme opluchting”. “Nu gaat er toch iets van uitkomen. Ik ben content”, zegt hij geëmotioneerd aan VTM Nieuws.