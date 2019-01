N-VA-raadslid trakteert collega’s ‘s nachts op tomatensoep JVS

28 januari 2019

15u55 0 Sint-Niklaas Een opmerkelijk tafereel vrijdagnacht rond kwart voor 1: N-VA-raadslid Filip Herman trakteerde vanuit de koffer van zijn auto op de Grote Markt de hele gemeenteraad op tomatensoep.

Bij aanvang van de gemeenteraadszitting om 19 uur lichtte N-VA-raadslid Filip Herman zijn voorstel ‘Soep of soap’ toe. Hij zag de bui immers al hangen. “De agenda van de gemeenteraad is volgepropt met toegevoegde punten van de oppositie. Dat betekent dat er een lange zitting zal volgen. Ik vraag echter om heel efficiënt te vergaderen. Het mag geen soap worden. Om mijn punt kracht bij te zetten, heb ik 60 liter soep gemaakt. Als we rond middernacht klaar zijn, kan ik die soep schenken aan een welzijnsorganisatie, die ze dan kan uitdelen aan minderbedeelde stadsgenoten. Laat dat een extra motivatie zijn.”

Om middernacht was de zitting echter nog lang niet afgelopen. Om half 1 vroeg Filip Herman een kwartier schorsing om de soep dan maar uit te delen aan de collega’s van de gemeenteraad. Meerderheid én oppositie konden bij hem terecht voor het stadhuis, waar hij vanuit de koffer van zijn auto tomatensoep met boterhammen uitdeelde. Om kwart voor 1 ging de zitting verder. Het zou dan nog drie uur duren vooraleer de gemeenteraadsleden naar huis konden. Dan stond thuis het ontbijt al bijna klaar.