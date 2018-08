N-VA-raadslid distantieert zich van tweet Theo Francken 28 augustus 2018

Ook bij het Sint-Niklase N-VA-gemeenteraadslid Filip Herman is de tweet van partijgenoot en staatssecretaris Theo Francken in het verkeerde keelgat geschoten.





'Mannen die zich schminken, die een sacoche dragen, die zwanger worden... Draait de wereld door? Of ligt het gewoon aan mij? Lang leve de gewone man die alle ongein niet nodig heeft om zich goed in zijn vel te voelen', stuurde Francken zondag de wereld in.





"Dit voelt zeer onprettig aan", vindt Filip Herman. "Ik probeer, als hetero, mijn kinderen duidelijk te maken dat vandaag iedereen zichzelf mag zijn, dat je het recht hebt om je te uiten zoals je wil. Recent heb ik nog een permanent regenboogzebrapad afgedwongen als teken van verdraagzaamheid. Ik wil dan ook uitdrukkelijk stellen dat dit geen partijstandpunt is, maar een persoonlijke opinie en ik wens mezelf dan maar te verontschuldigen als dit iemand heeft gekwetst."





(JVS)