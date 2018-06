N-VA: "Nieuw zwembad en verlaging belastingen" 26 juni 2018

N-VA heeft in Sint-Niklaas een bijna volledige lijst voorgesteld én enkele speerpunten gelanceerd waarmee de partij van burgemeester Lieven Dehandschutter naar de kiezer trekt. Meest opvallend is het voornemen om een tweede zwembad te bouwen in Sint-Niklaas of het huidige te vergroten.





"We hebben in Sint-Niklaas veel te weinig 'zwemwater' om de stroom van scholen en sportverenigingen op te vangen. Het is jammer dat heel veel Sint-Niklazenaren naar Beveren of Bornem moeten trekken om te gaan zwemmen. Daar moeten we iets aan doen", aldus Dehandschutter.





Ook vindt N-VA het tijd om de aanvullende personenbelasting te verlagen. "Er is ruimte voor. Zes jaar geleden stonden de stadsfinanciën onder druk. We hebben de nodige besparingen gedaan en de stedelijke organisatie afgeslankt. Nu is er een overschot van meer dan 6 miljoen euro. De aanvullende personenbelasting bedraagt momenteel 8,5 procent. We willen deze belasting structureel doen dalen. We zijn geen voorstander van een tax shift, omdat sommigen daarmee winnen, maar anderen dan weer niet. Met deze belastingverlaging houdt iederéén er wat aan over."





Intussen is N-VA ook zo goed als rond met de 41 namen op de lijst, op twee na. Eén van de opvallende namen is die van Theo Verschueren, oud-wereldkampioen baanwielrennen. Eerder was al bekend dat álle huidige mandatarissen opnieuw opkomen. (JVS)