Muziekinstallatie weg 03 september 2018

02u35 0

Dieven hebben ingebroken in een polyvalent lokaal van de stad in de Truweelstraat in Sint-Niklaas. Ze raakten binnen door een raam stuk te slaan. Vervolgens werd het gebouw doorzocht. Ze gingen aan de haal met een muziekinstallatie.





(PKM)