Muziekacademie houdt publieke proclamaties JVS

11 november 2018

21u09 0 Sint-Niklaas De Sint-Niklase Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) houdt in november proclamaties, ook in de afdelingen in Sint-Gillis-Waas, Stekene en Temse. Die zijn publiek toegankelijk.

De leerlingen lagere en middelbare graad van het schooljaar 2017-2018 aan de Sint-Niklase muziekacademie staan voor hun proclamaties in november. Die proclamaties gaan telkens gepaard met optredens en toonmomenten. Iedereen is welkom om de leerlingen aan het werk te zien. Dat kan in Sint-Niklaas, maar ook in de andere Wase afdelingen van de muziekacademie.

In Sint-Niklaas gebeurt dat op woensdag 21 november om 19.30 uur in de Stadsschouwburg, in Sint-Gillis Waas op woensdag 21 november om 17 uur in GBS Kompas, in Stekene op zaterdag 24 november om 14 uur in het Gildenhuis en in Temse op zondag 25 november om 11 uur in de Roxy.

Info: www.samwd.sint-niklaas.be.