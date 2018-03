Musical over Jezus in Christus Koningkerk EERSTE KEER CULTUUR IN GEBEDSHUIS JORIS VERGAUWEN

17 maart 2018

02u36 0 Sint-Niklaas Met honderdtal acteurs, dansers en muzikanten en twee publiekstribunes kondigt de volgende musical 'Jesus Christ Superstar' zich groots aan. Nog meer bijzonder: de musical zal volgend jaar gespeeld worden in de Christus Koningkerk in de Heistraat.

Sinds vorig jaar werkt de stad met een kerkenbeleidsplan aan een herbestemming van een aantal in onbruik geraakte kerken. Op dit moment zijn er in Sint-Niklaas nog twaalf parochiekerken. Acht kerken situeren zich in de stadskern, de vier andere in Belsele, Sinaai, Nieuwkerken en Puivelde. Van die twaalf kerken hebben Christus Koning, Don Bosco en Sint Jan de Doper de eredienstfunctie verloren. Voor de Christus Koningkerk neemt de stad op korte termijn een initiatief, met een haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke scenario's voor een culturele herbestemming, waar ook het verenigingsleven een plaats krijgt, en met welke partners het die herbestemming kan realiseren. "Een private herbestemming lijkt weinig waarschijnlijk. Wel een openbare herbestemming, met vooral culturele potenties in combinatie met het bestaande verenigingsleven", klonk het eerder al.





Twee publiekstribunes

Het musicalgezelschap Bohemian Productions uit Sint-Niklaas wacht een definitieve herbestemming tot culturele site niet af en stapte naar de stad met het voorstel om er in april-mei 2019 een grootschalige musical te brengen, waarvoor het nu groen licht kreeg. Dat wordt 'Jesus Christ Superstar', de legendarische rockmusical van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice over de laatste dagen uit het leven van Jezus Christus. En waar kan die beter worden opgevoerd dan in een kerk? "We willen met die musical eens uitbreken, ook omdat de stadsschouwburg er zich minder toe leent. En de Christus Koningkerk is ideaal: er is heel veel ruimte, die ook niet wordt onderbroken door pilaren. Het is bijna een concertzaal. Ook naar belichting en geluid toe is deze kerk veel beter dan alle andere kerken die we hebben bezocht", zegt voorzitter Jeffrey De Block van Bohemian Productions.





Het kerkbestuur is enthousiast en ook de stad, de eigenaar van de kerk, ziet dit als een ideaal proefproject. In de kerk zouden twee publiekstribunes kunnen worden geplaatst, zodat het podium centraal in het midden komt te staan. "Zoals bij een tenniswedstrijd. Op die manier is er een capaciteit van zo'n 350 à 400 toeschouwers", klinkt het. "Het wordt een productie waar 30 acteurs, 10 dansers en 20 muzikanten, maar ook een aantal lokale koren aan meewerken. Met in totaal een 100-tal uitvoerders belooft het een uniek spektakel te worden. We willen hiermee ook aantonen dat deze lege kerk een mooie, nieuwe culturele functie kan bekleden."