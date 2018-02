Museum trekt weg uit Salons COLLECTIES KRIJGEN VANAF 2020 ONDERDAK IN HUIS JANSSENS JORIS VERGAUWEN

17 februari 2018

02u53 0 Sint-Niklaas Het statige gebouw van de Salons in de Stationsstraat krijgt vanaf 2020 een nieuwe functie. Het zal dan niet meer dienst doen als museum. De stedelijke musea gaan zich op de museumsite concentreren aan Zwijgershoek en het Mercatorpark, waarbij het tegen 2020 gerestaureerde Huis Janssens in de Zamanstraat als nieuw, volwaardig museum wordt opgenomen. De stedelijke musea hebben er een topjaar op zitten, vooral door de expo rond 800 jaar Sint-Niklaas op Zwijgershoek.

De Salons, het monumentaal neoclassicistisch herenhuis dat in 1928 gebouwd werd voor textielfabrikant Edmond Meert, is sinds 1984 in handen van de stad. Sindsdien is er een permanente tentoonstelling in ondergebracht van een selectie uit het stedelijk kunstpatrimonium, met vooral schilderijen uit de 16de tot de eerste helft van de 20ste eeuw, waarbij de Wase schilders goed zijn vertegenwoordigd. Het gebouw doet elk jaar ook dienst als het Huis van de Sint, wat de voorbije editie nog liefst 38.095 bezoekers naar de Salons lokte. De rest van het jaar blijft de Salons een moeilijker verhaal, met vorig jaar in totaal 7.201 bezoekers. Dat was al een topjaar, vooral door in te zetten op meer tijdelijke expo's, want tot 2015 schommelde het bezoekersaantal tussen 4.000 en 5.000. Al langer wordt de functie van de onderbenutte Salons in vraag gesteld, ook door de enorme charme van het gebouw en de ligging in de winkelstraat van de stad. Nu zijn er ook daadwerkelijk knopen doorgehakt.





Concerten?

Van zodra de restauratie van het Huis Janssens in de Zamanstraat, vlak naast het Mercatormuseum, achter de rug is, trekt het stedelijk museum zich terug uit de Salons. Dat zal allicht in 2020 gebeuren. Zo wordt het ook geformuleerd in het museumbeleidsplan 2019-2023. "We hebben een jaar lang nagedacht over de toekomst van de Salons. We gaan er de museumfunctie op termijn weghalen, om aan Zwijgershoek één grote museumsite te vormen. Het Huis Janssens zal dan klaar zijn om opgenomen te worden in die museumsite", stelt cultuurschepen Annemie Charlier (N-VA). "Welke functie de Salons krijgt, is nog niet duidelijk. Het moet een meer dynamische en moderne invulling krijgen, maar het is aan het volgende bestuur om daarover te oordelen. Verschillende stadsdiensten bekijken nu mogelijke, toekomstige opportuniteiten. Het Huis van de Sint zal er wél blijven." De museumcommissie stelt voor om de Salons bij het Cultuurcentrum onder te brengen, waardoor er allerlei culturele activiteiten tot concerten kunnen plaatsvinden, maar het wordt wachten tot na de verkiezingen en een nieuwe meerderheid aan zet is om ook hierover te oordelen.





Voor museumconservator Ward Bohé wordt de toekomst hiermee wél overzichtelijker. "We moeten keuzes maken, maar dit zal de museumwerking wel efficiënter maken, ook voor de medewerkers. We gaan ons focussen op regionaal erfgoed, archeologie en cartografie, in het SteM Zwijgershoek, het Mercatormuseum en het Huis Janssens, waar we een gloednieuw museum gaan uitbouwen met zelfs enkele exotische collecties Afrikaanse en Oosterse kunst. Ook de vaste collectie in het SteM gaan we vernieuwen. Wat het Mercatormuseum betreft, zijn we bezig om de globes te laten erkennen als Unesco-werelderfgoed. Dat museum blijft specialistisch, maar als cartografisch museum is het wel uniek in Vlaanderen."





De stedelijke musea hebben in 2017 overigens een topjaar achter de rug, met 31.985 bezoekers op de drie locaties, veruit het hoogste aantal de voorbije tien jaar. Dat komt vooral de expo "Zijde gij ook van Sinnekloas?' die meer dan 10.000 bezoekers lokte vorige zomer.