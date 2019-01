Museum SteM nu ook te bezoeken met museumpas JVS

24 januari 2019

17u57 0 Sint-Niklaas Vanaf februari is ook het museum SteM in Sint-Niklaas te bezoeken met de museumpas. Daarmee kun je ongelimiteerd naar zowat 200 verschillende musea in België.

Met de ‘museumPASSmusées’ zijn zo’n 200 musea in België te bezoeken voor een jaarlijks bedrag van 50 euro. Het is de bedoeling om de musea op die manier laagdrempeliger te maken en museumbezoeken te promoten. De museumpas werd pas vorig jaar gelanceerd. “We stappen er met ons museum nu ook in. We verwachten dat het extra bezoekers zal opleveren. Er zit een grote marketingmachine achter. En intussen zijn er al meer dan 50.000 museumpassen verkocht in ons land”, aldus cultuurschepen Filip Baeyens (N-VA) en museumconservator Ward Bohé.

Vorig jaar waren er een honderdtal musea te bezoeken met de museumpas, waaronder ook grote namen als het Jubelparkmuseum in Brussel en de Musea voor Schone Kunsten in Gent en Antwerpen. Het is de bedoeling dat het aanbod jaarlijks blijft groeien. Info: www.museumpas.be.