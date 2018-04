Motorrijder ten val 26 april 2018

Gisterenochtend gebeurde om 8.19 uur een ongeval met een motorfiets in de Weverstraat. Een 45-jarige man uit Lochristi verloor de controle over het stuur van zijn motorfiets, begon te slippen en viel. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. (PKM)