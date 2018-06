Motorrijder gewond 25 juni 2018

In de Dalstraat in Sint-Niklaas kwam het zaterdagmiddag rond 13 uur tot een aanrijding tussen een motor en een auto. De 19-jarige motorrijder uit Puurs wilde een file inhalen terwijl een 42-jarige autobestuurder uit Sint-Niklaas net de rijbaan dwarste om in een garage te rijden. De motorrijder kwam ten val en liep enkelbreuk op. (PKM)