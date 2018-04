MOOOV-filmfestival focust op sterke vrouwen en migratie 25 april 2018

02u29 1 Sint-Niklaas In Siniscoop vindt nog tot zondag voor de zesde keer het MOOOV-filmfestival plaats.

Verwacht geen blockbusters met grote sterren, maar kwalitatieve, eigenzinnige cinema uit alle hoeken van de wereld. Films met een boodschap, die serveert het Mooov-filmfestival in Sint-Niklaas, net als in zeven andere Vlaamse steden waar het festival plaatsvindt. "Er zijn zoveel goede films, maar helaas komt maar een klein deel in de bioscoop. Dat is bij dit filmfestival heel anders. Hier gaan ze in première en in de kleinere cinema's zullen een aantal van deze films later dit jaar nog te zien zijn", aldus stadsmedewerkster Julie Mortier, die samen met MOOOV vzw en Siniscoop het filmfestival vorm geeft. Thema's dit jaar zijn 'sterke vrouwen', met onder meer de openingsfilm 'Marlina and the murderer in four acts' uit Indonesië waarbij vrijdag ook de regisseur Mouly Surya aanwezig is, en migratie. Buitenbeentje is een Chinese animatiefilm, een absolute aanrader is dan weer de Israëlische prent Foxtrot. En na de film 'Ademloos', een beklijvende docu over asbest, volgt een debat met de filmmaker Daniel Lambo en Eric Jonkheere van slachtoffervereniging ABEVA over dit ook in Sint-Niklaas veelbesproken thema. De bib focust op het festival met een foto-expo van de Iraanse fotografe en filmmaakster Vida Dena. Het filmfestival loopt nog tot zondag 29 april. Info: mooov.be. (JVS)