Mooie bijrol voor King George Café in The Voice Senior op VTM JVS

05 december 2018

14u48 0 Sint-Niklaas King George Café in Sint-Niklaas krijgt vanaf vrijdag een glansrijke bijrol in ‘The Voice Senior’ op VTM. Productiehuis Endemol koos het café uit als locatie voor alle gesprekken naast het podium. Zowel het terras, het café als de eventzaal van King George Café werden omgetoverd in een ‘The Voice’-sfeertje, waar presentatrice An Lemmens alle kandidaten met hun familie ontving. King George Café is dan ook in alle afleveringen de komende weken te zien.

Na de gewone ‘The Voice’ en ‘The Voice Kids’ is het vanaf vrijdag aan ‘The Voice Senior’ op VTM. En daarbij is er voor het Sint-Niklase King George Café in de Driekoningenstraat een prominente bijrol weggelegd. Het werd uitgekozen als opnamelocatie voor de nieuwe talentenshow voor zingende zestigplussers. King George Café fungeert in alle afleveringen als ‘break out café’, waar alle kandidaten met hun familie door presentatrice An Lemmens worden geïnterviewd voor ze het podium opgaan. De opnames vonden plaats begin oktober.

Maar liefst 70 kandidaten met gemiddeld 2 of 3 familieleden werden op één opnamedag van 7 tot 22 uur uitgenodigd in King George Café voor een interview, jamsessie of zang, samen met VTM-gezicht An Lemmens. Vier cameraploegen filmden non-stop de gesprekken met de kandidaten. De opnames vonden plaats op maandag 8 oktober. Het café was toen gesloten voor het publiek. Zondag 7 oktober was een crew van 6 mensen al een hele dag in de weer geweest om het gehele café, terras en eventzaal om te bouwen tot een originele televisiestudio met heel veel verlichting, bekabeling, geluid en camera’s. “Alle kandidaten werden met een oud Volkswagenbusje voor de deur afgezet. Via een rode loper liepen ze ons café binnen”, vertelt Liesbeth van Wachbeke van King George Café. “Er is hier die dag heel veel gezongen, gelachen en zelfs geweend. Ik kan je alvast vertellen dat er heel wat kleurrijke figuren de revue passeren en dat ‘The Voice Senior’ zeker een must see wordt, met King George Café in een glansrijke bijrol.”

Mooiste café ter wereld

Vorig jaar was King George Café één van de zeven finalisten in de categorie ‘Best Interior Cafe’ op de ‘World Interior Awards’. Het Sint-Niklase café nam het in de finale op tegen zes designcafés uit wereldsteden als Shanghai en Melbourne. “Onze finaleplaats zal er zeker voor iets tussen zitten. Endemol was immers zeer gecharmeerd door het originele interieur. Uiteraard zijn we enorm verheugd dat een productie als ‘The Voice’ voor onze locatie in het Waasland koos, uit het brede aanbod dat er is in grootsteden."

‘The Voice Senior’, met presentatrice An Lemmens en juryleden Walter Grootaerts, Natalia, Helmut Lotti en Dana Winner, vanaf vrijdag 7 december om 20.35 uur op VTM.

