Monumentale mammoetboom aan nieuw woon-zorgcentrum wordt gekapt JVS

27 december 2018

18u26 0 Sint-Niklaas Volgende week wordt de bijzondere mammoetboom aan de Gentse Baan (N70) in Sint-Niklaas geveld. De sequoia, die afkomstig is uit Californië, bevindt zich aan de toegang tot het nieuwe woon-zorgcentrum en assistentieflatgebouw Silva. “We hebben de voorbije jaren samen met het Agentschap Natuur en Bos geprobeerd om de boom te behouden, maar een boomdeskundige heeft vastgesteld dat de boom ziek is”, klinkt het bij de vzw Samen Ouder. Op 2, 3 en 4 januari wordt de boom geveld.

De sequoia, of mammoetboom, is een blikvanger in het straatbeeld aan de N70 in Sint-Niklaas, tussen het kruispunt Driegaaien en de N41. De boom bevindt zich aan de Gentse Baan ter hoogte van de oprijlaan van het nieuwbouwproject van de vzw Samen Ouder, waar een woon-zorgcentrum en assistentiewoningen worden gebouwd. “Van bij het begin was het maximale behoud van het aanwezige groen op het bouwterrein en in het bijzonder de sequoia aan de oprijlaan het uitgangspunt. Daarvoor hebben we altijd nauwgezet overlegd met de milieudienst van de stad en het Agentschap Natuur en Bos, onder begeleiding van een boomdeskundige,” zegt Christel Vande Kerckhove van de vzw Samen Ouder. “De bijzondere boom, die afkomstig is van Californië, speelde een belangrijke rol bij het ontwerp en de bouw van ons nieuw woon-zorgcentrum. We hebben de voorbije jaren intens samengewerkt om de boom te behouden en zijn groei te vrijwaren. In maart 2018 kregen we echter slecht nieuws. De boomdeskundige stelde vast dat de boom ziek is. Een schimmel breekt het kernhout van de boom af waardoor het risico op een breuk behoorlijk groot is geworden. Het behouden van de boom zou op termijn de veiligheid van de omgeving in gevaar brengen. Er zit dus niets anders op dan de boom te vellen. De stad heeft hiervoor een vergunning afgeleverd.”

De buurtbewoners zijn intussen geïnformeerd met een brief. “De betrokkenheid van de buurt is groot. De boom bepaalt ook mee het uitzicht van deze omgeving. We wilden de buurtbewoners daarom zeker op de hoogte brengen van wat er staat te gebeuren.” De boom wordt volgende week op 2, 3 en 4 januari geveld.