Monnik Giel te gast in basisschool Gavertje Vier 22 februari 2018

02u57 0 Sint-Niklaas De stedelijke basisschool Gavertje Vier kreeg gisteren een bijzondere gast over de vloer. De 19-jarige monnik Giel kwam vertellen over zijn leven, dat zich sinds vier jaar in Tibet afspeelt, in het boeddhistische klooster waar hij verblijft.

Rustig, in een waardige houding, met rechte rug, de handen ontspannen voor zich op tafel en met zijn rode monnikengewaad aan, sprak hij de jongeren van het vierde, vijfde en zesde leerjaar toe. De oudste leerlingen, die niet weinig nieuwsgierig en verbaasd toekeken, waren twaalf jaar. Dat is maar drie jaar jonger als monnik Giel was toen hij vier jaar geleden ons land inruilde voor het onbekende Tibet. De leerlingen mochten nadien hun vragen op 's lands bekendste monnik afvuren, waarna ook nog een filmvoorstelling volgde.





Gavertje Vier steunt bovendien al drie jaar het Tibetaans project Rewa Hope, waarvoor op woensdag 21 maart een actie wordt georganiseerd op school. "We hebben onze leerlingen natuurlijk voorbereid op de komst van monnik Giel. Voor hen is het een verrijkend moment. We hebben jongeren met een katholieke, protestantse, orthodoxe en islamitische achtergrond, die nu kunnen luisteren naar een jonge ervaringsdeskundige die zo dicht staat bij het boeddhisme en voor velen een inspirerende weg volgt", klonk het in Gavertje Vier. (JVS)