Mond- en tandzorg voor alle kwetsbare senioren 06 april 2018

Het OCMW van Sint-Niklaas investeert 20.000 euro in het uitwerken van een volledig mondzorgplan voor alle zorgbehoevende senioren, zowel in de thuiszorg als in zijn vijf woonzorgcentra. Het OCMW wil een intensere samenwerking aangaan met de lokale tandartsen en het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas en de Arteveldehogeschool in Gent. Dit nieuwe project komt bovenop de reeds lopende initiatieven, waarbij de bewoners van de woonzorgcentra nu al mond- en tandzorg krijgen van mobiele teams van tandartsen van het Universitaire Ziekenhuis Gent. De OCMW-raad keurde het uitwerken van zo'n integraal mond-en tandzorgplan unaniem goed en maakte daarvoor meteen de nodige gelden vrij. OCMW-voorzitter Willem De Klerck (sp.a) en OCMW-raadslid Johan Uytdenhouwen (CD&V): "De mogelijkheden om met de bewoners naar de praktijk van een lokale tandarts te gaan, is beperkt. En vaak is die praktijk niet aangepast aan het zware zorgprofiel van die senioren. We gaan nu een stap verder naast de al bestaande initiatieven, om tot een samenwerking te komen met de medische sector, wijkgezondheidscentrum De Vlier, het AZ Nikolaas en en stagemogelijkheden voor studenten Mondzorg van de Arteveldehogeschool in Gent." Het project zal nu verder worden uitgewerkt en verfijnd in samenspraak met het Bijzonder Comité Seniorenbeleid van het Sint-Niklase OCMW. Bedoeling is om het uiteindelijke en definitieve plan voor te leggen op de OCMW-raad van oktober. (JVS)