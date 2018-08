MIWA houdt gratis snoeihoutophaling 23 augustus 2018

02u46 0 Sint-Niklaas Wie snoeihoutafval heeft en dit gratis wil laten ophalen, kan nog tot en met donderdag 30 augustus een afspraak maken bij afvalintercommunale MIWA.

Sinds dit jaar gebeurt de gratis ophaling van snoeihoutafval via afspraak. Voordien gebeurde de ophaling op vaste dagen die vermeld stonden op de afvalkalender. Door een relatief hoog klachtenpercentage bij de inzameling besliste MIWA om over te schakelen naar ophaling op afspraak, waarbij er meer maatwerk aan te pas komt en fouten bij inzameling worden teruggedrongen. Zowel in het voor- als in het najaar wordt een inzameling op aanvraag georganiseerd. Naast deze twee ophaalmomenten blijft de vaste ophaaldag in januari bestaan. Op dat moment kunnen ook de kerstbomen buitengezet worden. Snoeihout moet met touw worden samengebonden, in kleine pakketjes, die op straat worden geplaatst. Er mag maximaal zo'n 4 m³ worden aangeboden. Een afspraak maken, kan nog tot en met donderdag 30 augustus naar 0800/98.003 of online via miwa.be/aanvraag-snoeihout. Je krijgt meteen de ophaaldag door, die valt in september of oktober. Snoeihout kan uiteraard het hele jaar door ook binnengebracht worden in het recyclagepark. (JVS)