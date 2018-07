MIWA blijft asbesthoudende golfplaten ophalen aan huis 06 juli 2018

02u57 0 Sint-Niklaas De afvalintercommunale MIWA gaat de ophaling aan huis van asbesthoudende golfplaten voortzetten. Het proefproject werd na één jaar positief geëvalueerd.

"Zowel de cijfers als de positieve commentaren tonen aan dat deze extra service een succesverhaal is", zegt woordvoerster Sara De Coster. "Normaal ging dit project stopgezet worden voor de zomer, maar dankzij subsidie van de OVAM gaan we nu verder. In het Waasland zien we nog heel veel golfplaten liggen op daken en stallen. Doorheen de jaren kunnen deze door externe weersfactoren en slijtage, verweren. De losse vezels die dan vrijkomen, zijn schadelijk voor de gezondheid."





Door asbestcementen golfplaten aan huis op te halen, hopen MIWA en OVAM om de drempel te verlagen om asbest te verwijderen. "Het is namelijk niet voor iedereen evident om dergelijke platen te vervoeren en ook de kost is voor sommigen een stoppende factor." Op één jaar tijd zijn er 500 asbestplaatzakken verkocht en werd er 159,5 ton aan asbesthoudende golfplaten opgehaald. Sint-Niklaas verdeelde 156 asbestplaatzakken, maar ook Stekene was goed voor 120 exemplaren. In Temse gingen er 73 zakken de deur uit en in Nieuwkerken 72. Sint-Gillis-Waas en Waasmunster waren goed voor respectievelijk 52 en 27 asbestplaatzakken. MIWA raadt burgers aan om niet te lang te wachten. "Zolang we de subsidie krijgen, gaan we door en dus is dit het moment om asbestplaten weg te halen van daken." (PKM)