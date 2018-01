Mister Wok beste bezorgrestaurant van het land 02u48 0 Foto Joris Vergauwen Het team van Mister Wok, met uitbater Ismail Bourrich als tweede van links.

Mister Wok in Sint-Niklaas is verkozen tot het beste bezorgrestaurant van België op Takeaway.com.





"Eigenaar Ismail Bourrich en zijn team steken veel liefde en passie in deze aantrekkelijke, frisse en jonge culinaire hotspot. De fantastische gerechten én service hebben veel mensen kunnen bekoren en duidelijk heel veel fans weten te maken", klinkt het bij de jury van Takeaway.com.





Mister Wok is pas sinds maart 2017 bezig, maar maakte op korte tijd naam in Sint-Niklaas. Dat ze bezorgers inzetten met elektrische fietsen, levert hen veel sympathie op. "Uiteraard zijn we supertrots dat we deze award gewonnen hebben. Het is zeer leuk te horen dat onze klanten ons zo appreciëren. Daar werken we hard voor."





'Tripple Wok'

Mister Wok biedt in Sint-Niklaas een gezond alternatief aan. En Aziatische streetfood, aan tafel of aan huis, het bleek meteen een geweldige zet tussen alle pizza- en frituurgeweld. "Dit concept spreekt de mensen aan en dat is fijn. Daarnaast zijn we altijd héél vriendelijk voor onze klanten, pakken we problemen meteen aan en proberen we uiteraard zo snel mogelijk te bezorgen. Als dat een keer niet lukt, dan contacteren wij altijd netjes de klanten. Dat wordt óók geapprecieerd. Vaak zijn we met twee tot drie koeriers, iemand achter de kassa en meestal twee koks. We zijn een hecht team."





Het meest bestelde gerecht is de 'Tripple Wok'. "Dat is met rund, scampi's en kip. Daar gaat panaeng-curry overheen die zacht van smaak is, niet te pikant. Ik hou zelf wel van lekker pittig, maar de gemiddelde Vlaming heeft het liever wat minder pikant. In Azië is het vele malen pikanter. Vandaar dat we voor de wat zachtere smaken hebben gekozen. We hebben wel één saus die pikant is, voor de liefhebbers!" (JVS)