Mislukte overval op loket van Stadsschouwburg Kristof Pieters

26 februari 2019

16u25 0 Sint-Niklaas Een gemaskerde man heeft geprobeerd het loket te overvallen van de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas. Hij eiste de inhoud van de kassa maar die bleek er op dat moment niet meer te zijn waarna hij met lege handen op de vlucht sloeg.

De feiten gebeurden afgelopen zaterdagavond maar raakten nu pas bekend. Op het moment van de overval was er een voorstelling bezig van een folkband met een paar honderd mensen in de zaal. Een verdieping lager drong plots rond 21.30 uur een gemaskerde man de Stadsschouwburg binnen en bedreigde de kassierster die achter het loket stond. Mogelijk toonde hij daarbij een wapen maar daarover is geen zekerheid. Een buit was er niet want de kassa was op dat moment al weg. De man liep vervolgens de gang in van de schouwburg. De politie was snel ter plaatse en doorzocht het hele gebouw maar kon geen spoor meer aantreffen van de dader. Het publiek merkte niks van het incident. De voorstelling werd ook niet onderbroken.

Het stadsbestuur bekijkt nu of er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn maar benadrukt dat er sowieso altijd bijzonder weinig cash geld in de kassa zit aangezien de meeste bezoekers hun ticket online kopen. In de toekomst wil men alleszins nog meer gaan inzetten op een ‘cashloze’ werking van alle openbare diensten.