Minister Tommelein bezoekt bedrijf Doosan 23 maart 2018

Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open Vld) heeft gisteren het Europese hoofdkwartier van heftruckbedrijf Doosan in Sint-Niklaas bezocht. Daar stelde hij samen met Agoria, de Belgische federatie van technologiebedrijven, een nieuwe energiecoach voor. Die wordt door Agoria ingezet bij de Vlaamse technologische KMO's om hen te helpen met hun energiebesparing. In dit pilootproject investeert de Vlaamse overheid 150.000 euro. Het bedrijf Doosan in het Europark-Noord heeft al heel wat gerealiseerd op vlak van energiebesparing.





De Zuid-Koreaanse producent van heftrucks, die vanuit Sint-Niklaas opereert in heel Europa, plaatste onlangs een gloednieuwe relighting-installatie die de energiefactuur met dertig tot vijftig procent zal doen dalen.





Doosan is één van de zestig bedrijven die bezoek krijgen van de energiecoach van Agoria. Het pilootproject loopt tot augustus 2019.





