Minister sluit SVK-stort definitief OOK IN BEROEP GEEN VERGUNNING VOOR GECONTESTEERDE STORTPLAATS JORIS VERGAUWEN

22 augustus 2018

02u41 0 Sint-Niklaas Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) heeft gisteren definitief het doek laten vallen over de stortplaats van SVK in Sint-Niklaas. Het bedrijf hoopte in beroep nog een vergunning over te houden voor het storten van inerte afvalstoffen, maar de minister is alle vertrouwen kwijt en legt de volledige sluiting van de stortplaats op.

Over het storten van asbesthoudend afval is al langer geen sprake meer. Daar was het bedrijf in juni 2017 door de grote verontwaardiging zelf mee gestopt. Maar nu mag SVK ook geen inerte afvalstoffen meer dumpen op zijn stortplaats aan de Langhalsbeekstraat in Sint-Niklaas. Van de OVAM was er eerst wél positief advies om de kleigroeve verder als categorie 3-stortplaats voor inerte afvalstoffen te laten fungeren, maar dat heeft Vlaams minister voor Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) in beroep níet gevolgd. In haar motivatie haalt ze aan: "Het is mogelijk op de site, maar de uitbating van de stortplaats kan echter niet door de huidige exploitant, zijnde SVK, worden voortgezet, gelet op de vele overtredingen en het gebrek aan vertrouwen dat deze stortplaats conform de regels zal uitgebaat worden. Er zijn voldoende pv's die dit aantonen. Daarom is het aangewezen om de opheffing van de vergunning voor zowel de asbeststortplaats als voor de stortplaats voor inerte afvalstoffen te bevestigen."





Definitief einde

Met dit besluit komt nu definitief een einde aan een reeks juridische procedures rond de stortplaats. Voortaan moet het stil worden op de toegangsweg, waar vorig jaar nota bene óók asbesthoudend afval werd aangetroffen, zelfs in de verhardingslaag. Een zwaar gecontesteerde, tastbare herinnering aan een donker stuk lokale geschiedenis, met een onbekend aantal asbestdoden, moet verdwijnen. Maar hóe dat moet gebeuren en door wie is nog onduidelijk. Vanuit politieke hoek klonk gisteren al de eis om zo snel mogelijk een asbestvrije toekomst voor Sint-Niklaas vorm te geven.





"Dat uiteindelijk op relatief korte termijn de definitieve sluiting van de stortplaats is bekomen, is een zeer goede zaak. Minister Schauvliege heeft daar snel en duidelijk haar verantwoordelijkheid in genomen", reageert CD&V-raadslid Lieve Van Daele. "Maar hier mag het niet stoppen. Ik herhaal mijn oproep aan de meerderheidspartijen om een taskforce op te richten over de partijgrenzen heen, met betrokkenheid van actievoerders, buurtbewoners, experten en familieleden van slachtoffers, om samen een ambitieus actieplan uit te werken om onze stad op korte termijn asbestvrij te maken."





Sanering

Voor PVDA moet er snel een sanering volgen. "Nu moet er werk worden gemaakt van de sanering van de terreinen, zowel van het stort als van de terreinen van SVK. Want in de ruime omgeving is er verontreiniging vastgesteld met asbest en met minerale oliën", stelt Jef Maes. "Dit terrein van acht hectare kan een nuttige functie krijgen. Waarom er geen stadsbedrijf voor groene energie oprichten, met een zonnepark waarmee meer dan 600 gezinnen kunnen voorzien worden van groene en goedkope energie. Deze beslissing is alleszins een echte overwinning voor iedereen die deze strijd heeft gevoerd."