Mini Cooper gaat volledig in vlammen op Kristof Pieters

25 november 2018

14u32 3

Op de autosnelweg E17 is een Mini Cooper zondagmiddag in vlammen opgegaan. De bestuurder merkte anderhalve kilometer voor de afrit Sint-Niklaas in de richting van Gent dat er iets mis was met de motor. De bestuurder kon de auto nog op de pechstrook tot stilstand brengen maar luttele ogenblikken later sloegen de vlammen al vanonder de motorkap. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur meteen onder controle. De auto brandde nagenoeg volledig uit. Tijdens de interventie waren twee van de drie rijstroken richting Gent afgesloten. Dit veroorzaakte heel wat verkeershinder. Er vielen bij het incident geen gewonden.