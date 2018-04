Minder criminaliteit in stationsomgeving GEWELD EN DIEFSTAL NEMEN AF, WEL MEER FIETSDIEVEN JORIS VERGAUWEN

27 april 2018

02u47 0 Sint-Niklaas Het totaal aantal incidenten in de Sint-Niklase stationsomgeving is het voorbije jaar opnieuw gedaald, sinds 2014 gaat het om 8 procent minder criminaliteit. De politie stelde vooral minder geweld en gauwdiefstallen vast. Het aantal fietsdiefstallen blijft wél stijgen.

Om de overlast en criminaliteit in en rond het station van Sint-Niklaas aan te pakken, gingen de stad en de lokale politie in 2012 nauwer samenwerken met de NMBS, het parket en de federale politie. Het bilan na acht jaar is volgens de stad en de politiediensten positief. "Sinds 2014 is er een daling van het totaal aantal incidenten. De samenwerking tussen de diensten werpt zijn vruchten af. Al blijven er uiteraard aandachtspunten", klinkt het bij burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) en korpschef Johan De Paepe van de Sint-Niklase politiezone.





Het aantal feiten van geweld - slagen en verwondingen, bedreigingen en smaad - daalde van 98 tot 86 tussen 2014 en 2017, met wel nog een piek van 118 feiten in 2016. Een opmerkelijke daling in diezelfde periode is er van de gauwdiefstallen, van 50 feiten naar 12. Ondanks de strijd en de grotere inzet op vlak van preventie blijft het aantal fietsdiefstallen echter stijgen. In 2014 registreerde de politie 129 fietsdiefstallen in de stationsomgeving, het voorbije jaar waren er dat 148. "Die toename loopt gelijk met de stijging van het aantal gestalde fietsen. Vooral aan de achterzijde van het station stijgt het aantal fietsdiefstallen. Bijna 40 procent van die diefstallen gebeurt in de Noordlaan." Hoewel er tientallen camera's staan opgesteld rond het station blijkt het heel moeilijk om fietsdieven daarmee te klissen. "Via de camerabeelden is het moeilijk om na te gaan of iemand bezig is met het openmaken van een slot of een slot probeert open te breken." Medewerkers van het Fietspunt, die ook de fietsenstallingen onderhouden, spreken wel mensen die zich verdacht gedragen aan.





Vandalisme in parking

Opvallend is dat er in 2017 geen drugsdealers in de stationsomgeving zijn gepakt. De politiezone stelt vast dat de drugshandel zich heeft verplaatst, weg van de stationsomgeving. Een aandachtspunt blijft onder meer het vandalisme in de parking Siniscoop, waar de voorbije maanden meermaals leeggespoten brandblussers werden aangetroffen. In de meldingen die de NMBS krijgt, is er in de eerste maanden van dit jaar ook een stijging van overlast van jongeren en bendes, zowel van reizigers als van personeel. De politie stelt ook vast dat de stationsgebonden criminaliteit hoofdzakelijk wordt gepleegd door tieners en twintigers. "We blijven heel alert en aanwezig in de stationsomgeving. Onze teams houden dagelijks, zowel in de ochtend- als avondspits, een oogje in het zeil", aldus korpschef De Paepe.