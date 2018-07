Milieuraad trakteert op eisenpakket met ijsje 07 juli 2018

De milieuraad van Sint-Gillis-Waas heeft donderdagavond een ludiek maar vooral goed gesmaakte actie gehouden voor aanvang van de gemeenteraad. De adviesraad overhandigde aan alle raadsleden niet alleen een eisenpakket, maar trakteerde ze ook op een ijsje. "We hebben een memorandum opgesteld dat we overhandigen aan alle partijen met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen", zegt voorzitter Marcel Van Puymbroeck. "We hopen uiteraard dat met onze aanbevelingen en bezorgdheden rekening wordt gehouden." Concreet is de milieuraad vragende partij om meer oog te hebben voor duurzaam bouwen. Op vlak van mobiliteit wil men meer fiets- en schoolstraten en autodelen introduceren in de gemeente. "Momenteel bestaat slechts een klein deel van het openbaar verlichtingsnet uit ledarmaturen. Ook hier zijn we vragende partij om over te schakelen op deze minder verbruikende verlichting. Maar we vragen ook om lichten te dimmen of vroeger te doven. In heel landelijke gebieden mag ze voor ons definitief gedoofd worden." Sensibiliseren tegen zwerfvuil blijft ook een werkpunt. Dit kan volgens de milieuraad ook door het invoeren van statiegeld op petflessen en blikjes. Verder is er een suggestie om een boerenmarkt op te richten in de deelgemeenten. Nog op het verlanglijstje staat een natuurlijke corridor via de Plasstraat tussen de bestaande natuurgebieden Stropersbos en de Kreken van Saleghem en de bescherming van de Rode Moerpolder. Tot slot is er ook nog heel wat werk aan de winkel op vlak van waterbeheer. Met een zuiveringsgraad van 76% scoort Sint-Gillis-Waas minder goed ten opzichte van omliggende gemeenten. (PKM)