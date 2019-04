Michael Heaven neemt nieuwe single op in Abbey Road Studio JVS

10 april 2019

11u44 0 Sint-Niklaas De Sint-Niklase crooner Michael Heaven heeft zijn nieuwe single ‘You’re My World’ opgenomen in de legendarische Abbey Road Studios in Londen, bekend door The Beatles en hun album Abbey Road. Maar om nog meer redenen is de nieuwste single van Michael Heaven bijzonder.

Even terug in de tijd. Exact 55 jaar geleden stond Cilla Black achter de microfoon in de Abbey Road Studios, voor de opname van ‘You’re My World’. Haar producer George Martin, die ook de producer was van The Beatles, zat achter de knoppen in de studio. Een paar weken geleden stond de Sint-Niklase crooner Michael Heaven in diezelfde Abbey Road Studios, voor dezelfde legendarische Neumann-microfoon waarmee heel wat hits zijn opgenomen. Het was bovendien exact 55 jaar geleden dat ‘You’re My World’ voor het eerst in het Engels door Cilla Black werd opgenomen. Dezelfde song wordt nu in de versie van Michael Heaven uitgebracht.

Release op 7 mei

“Het was een fantastische tijd in de studio in Abbey Road. Net als bij mijn vorige singles werden in de studio alleen akoestische instrumenten gebruikt, waaronder ook het romantische strijkkwartet ‘The Unlimited Strings’. Recording engineer in Londen was Paul Pritchard, die in het verleden nog gewerkt heeft met onder meer sir Paul McCartney, Robbie Williams, Thake That, Sting, The Arctic Monkeys, Ed Sheeran, Kylie Minogue en Harry Styles.”

Bij wijze van eerbetoon aan wijlen Cilla Black zal het nummer ‘You’re My World’ in de versie van Michael Heaven pas op dinsdag 7 mei als single worden gereleased. “Dat gebeurt exact 55 jaar nadat Cilla Black op 7 mei 1964 het nummer uitbracht.” Cilla Black overleed op 1 augustus 2015 op 72-jarige leeftijd in haar Spaans vakantiehuis in Estepona.

Vanaf 7 mei zal ‘You’re My World’ van Michael Heaven digitaal verkrijgbaar zijn via alle gekende platformen.

Info: www.michaelheaven.eu