Mia Mortier (Groen) wordt nieuwe voorzitter van gemeenteraad JVS

21 november 2018

21u39 0 Sint-Niklaas Mia Mortier (Groen) wordt vanaf januari de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. Zij wil een grote verbindende factor zijn tussen meerderheid en oppositie én het debat in de gemeenteraad efficiënter laten verlopen. Om de lokale politiek dichter bij de burger te brengen, komt een live streaming van de gemeenteraadszittingen opnieuw ter sprake.

Bij de verdeling van de mandaten in de nieuwe bestuursmeerderheid van N-VA, Groen en Open Vld kreeg Groen het voorzitterschap van de gemeenteraad, wat intern aan Mia Mortier is toegewezen voor de komende zes jaar. Zij zal op 2 januari haar eerste gemeenteraadszitting als voorzitter leiden.

Voor Groen is zij de geknipte persoon om deze rol op te nemen. Mia Mortier kwam in 2012 in de gemeenteraad voor SOS 2012 en zetelde de laatst jaren als onafhankelijke. Bij de verkiezingen kwam ze op voor Groen, waarvoor ze met 785 stemmen verkozen raakte. “Ik heb zelf in de oppositie gezeten. Ik weet dus hoe het voelt om aan ‘de andere kant’ van de zaal te zitten. Ik wil als gemeenteraadsvoorzitter een verbindende rol spelen tussen meerderheid en oppositie. En ik hoop ook de klassieke retoriek van meerderheid tegen oppositie een halt toe te kunnen roepen. Het debat kan beter en efficiënter verlopen. Raadsleden van de meerderheid die alleen mogen zwijgen of applaus geven of oppositieraadsleden die bij elk dossier moord en brand schreeuwen, dat is niet meer van deze tijd”, aldus Mia Mortier (57), die leerkracht Engels en Nederlands is in de Broederschool.

Streaming

In 2015 stelde Ali Salhi als toenmalig SOS 2012-raadslid nog voor om de gemeenteraadszittingen live te streamen, zodat alle inwoners via het internet kunnen bekijken wat er gebeurt in de lokale politieke arena. Dat zou burgers ook nauwer betrekken bij het stadsbeleid. Dat kwam er uiteindelijk niet door, maar nu komt de live streaming opnieuw op tafel. Ook de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter ziet een meerwaarde. “Het heeft zeker voordelen. We gaan dat met de nieuwe meerderheid bespreken. Ook de vraag om de zitting op de laatste vrijdag van de maand te verschuiven naar een andere weekdag wordt gesteld. Ook dat gaan we bekijken.”

