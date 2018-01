MF Soccer Arena opent deuren LEEGSTAAND BEDRIJFSGEBOUW OMGEVORMD TOT VOETBALCOMPLEX JORIS VERGAUWEN

22 januari 2018

02u34 0 Sint-Niklaas Een leegstaand bedrijfsgebouw in het Industriepark-West is omgetoverd tot indoorvoetbaltempel. Het is het eerste voetbalcomplex in zijn soort in het Waasland. Voetbal is er een feest, letterlijk ook: met opzwepende muziek tijdens de wedstrijden en camera's die spectaculaire goals op beeld vastleggen.

Het eerste indoor voetbalcomplex in het Waasland is net geopend, naar het voorbeeld van wat voetballegende Zinédine Zidane in Frankrijk op verscheidene plaatsen heeft gedaan. Zovele grote voetballers leerden de kneepjes van het vak op de typische pleintjes in steden, maar die zijn op vele plaatsen verdwenen door de verkeersdruk of bouwprojecten. Om een alternatief te bieden, werden diezelfde voetbalpleintjes in bedrijfshallen ondergebracht, waar op veldjes van 30 bij 15 meter kan worden gevoetbald, op kunstgras. Ook in ons land gebeurde dat eerder al in Brussel, Antwerpen en Gent. En nu is er ook in Sint-Niklaas zo'n indoor voetbalcomplex, de 'MF Soccer Arena', in een leegstaand bedrijfsgebouw in het Industriepark-West.





Voetbalopleiding

Dat voetbalcentrum beschikt over vier indoorvelden uitgerust met de jongste generatie kunstgras, een sportbar met groot scherm en kleedkamers met alle comfort. Ideaal voor voetbalclubs uit de regio die in de wintermaanden met hun jeugdploegen droog, warm en op kunstgras willen trainen. Ook scholen, verenigingen, en particulieren kunnen er terecht en zelfs bedrijfs- en verjaardagsfeestjes kunnen er gehouden worden. Het hele jaar door kan er in perfecte omstandigheden worden gevoetbald.





"We bieden niet alleen deze voetbalterreinen aan, maar organiseren zelf ook tornooien en we gaan binnenkort van start met voetbalopleidingen, met erkende en gediplomeerde trainers. Er is overal een gebrek aan sportinfrastructuur, dus hiermee kunnen we daar zeker een antwoord op bieden", vertellen Miguel Fernandez en Fatih Tomruk van MF Soccer Arena.





Industriezone

Met opzwepende muziek tijdens de wedstrijden en camera's die wedstrijden en spectaculaire goals op beeld vastleggen, krijgt het voetbal er nog een extra leuke dimensie bij. Florian Vanzo, profvoetballer bij Waasland-Beveren, is de peter van de Soccer Arena. De uitbaters moesten een hele weg afleggen om hun voetbaltempel te kunnen openen op deze plek. "Dit leegstaand bedrijfsgebouw was gevestigd in industriezone. We kunnen hier niet beginnen voordat er een bestemmingswijziging kwam naar recreatiezone. We zijn de stad Sint-Niklaas dan ook dankbaar voor de inspanningen. Wij zorgen dan weer voor een stukje sociale controle in het industriepark. Bovendien is hier parkeergelegenheid genoeg. We zitten hier dus ideaal om uit te groeien tot een vaste waarde in het regionale voetballandschap." Info: www.mfsoccerarena.be.