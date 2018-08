Met z'n allen de wolken in DRIEDAAGSE SINT-NIKLASE HOOGMIS VAN START MET BALLONSPEKTAKEL JORIS VERGAUWEN

01 september 2018

02u40 0 Sint-Niklaas De Vredefeesten en Villa Pace zijn gisteren met het gekende maar telkens weer bijzondere spektakel van start gegaan. Zowat zeventig luchtballons kleurden de Sint-Niklase hemel. De komende twee dagen trekt Sint-Niklaas alle registers open.

5 of 85 jaar, voor vele duizenden Sint-Niklazenaren, Waaslanders en bezoekers tot ver buiten de regiogrenzen blijft het ballonspektakel elk jaar weer een grote aantrekkingskracht uitoefenen. Gisteren keken weer duizenden mensen met open mond toe hoe bijna zeventig ballonvaarders met hun luchtschip vanop de Grote Markt vertrokken. Een heel mooi spektakel voor al wie rustig toekijkt aan de kant, maar óp het marktplein is dat best een nerveuze bedoening. Tientallen gasbranders die tegelijkertijd luidruchtig hun vuur in de ballons spuwen, de ballonmanden die soms met man en macht moeten tegengehouden worden terwijl de hete lucht smachtend en reikhalzend de zwaartekracht uitdaagt: voor de organisatie is het telkens weer een hele klus om alles in veilige banen te leiden. "Het is soms schrikken voor ballonvaarders die hier de eerste keer van de partij zijn. Het is al niet zo evident om op de Grote Markt op te stijgen, met de wind die vanuit alle hoeken komt aanwaaien. Als je dan ook nog eens tussen tientallen anderen moet gáán als het jouw beurt is, omdat andere piloten ook willen vertrekken, geeft dat wel eens stress", klinkt het bij de meer ervaren rotten uit het Sint-Niklase ballongild.





Eens ín de lucht keert de rust telkens weer. Gisteren vloog de massa ballons richting Waasmunster, wat aan die kant van het Waasland ongetwijfeld mooie beelden heeft opgeleverd bij zonsondergang. Ook vandaag en zondag zijn de ballons weer volop van de partij, met 's morgens om 7 uur een opstijgmoment op de Grote Markt en natuurlijk ook weer rond 19 uur. De weersomstandigheden lijken alvast hoopvol voor twee dagen vol ballons.





Muzikaal vuurwerk

De ballonmeeting is natuurlijk maar een deeltje van alles wat er in Sint-Niklaas gebeurt dit weekend. Het stadsfestival Villa Pace serveert op zes podia muziek, op het Heymanplein en rond het Castrohof is er een grote wereldmarkt en op tal van plekken is er iets te ontdekken of te beleven, van een nostalgische kermis op het Stationsplein, de Ballonloop op zondagmiddag, een oldtimerrondrit zaterdag, expo's, een braderij in de Nieuwstraat tot een muzikaal vuurwerk op de Grote Markt zaterdagavond.





Alle info en het uitgebreide programma: www.vredefeesten.be, www.villapace.be.