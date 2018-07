Met wagen tegen boom 09 juli 2018

Een 36-jarige man uit Sint-Niklaas is vrijdag om 0.19 uur de controle over zijn stuur verloren op de Dendermondse Steenweg en kwam tot stilstand tegen een boom. De man raakte niet gewond, maar bleek na controle dronken te sturen. De politie trok zijn rijbewijs in voor 15 dagen. (PKM)